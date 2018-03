Auto belandt bovenop vrachtwagen 14 maart 2018

Een man is maandagavond met zijn auto bovenop een vrachtwagen beland. Hij reed op de Gentseweg in Beveren in de richting van Sint-Niklaas. Daar stond de truck, eigendom van een firma uit Heist-op-den-Berg, stil op de weg. Die had net een zware machine voor grondboringen opgeladen. De oprijplank achteraan de vrachtwagen was nog niet opgetrokken. De automobilist merkte door de duisternis en het regenweer de vrachtwagen te laat op. "Ik zag de vrachtwagen pas op het laatste moment staan, hij was nauwelijks zichtbaar", getuigt de man. "Omdat de oprijplank naar beneden was, zag ik de achterlichten niet. Ik probeerde nog te remmen en uit te wijken, maar voor ik het wist stond ik bovenop de vrachtwagen." De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval was er in beide richtingen lichte verkeershinder op de N70 (PKM)