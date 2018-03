Autivoetbalclub houdt open training 07 maart 2018

02u43 0

De auti-voetbalclub U-Nited organiseert op vrijdag 9 maart een open training van 18.15 tot 19.45 uur op het terrein in de Poerdam in Haasdonk. U-Nited is actief sinds 2010. "Onze spelers zijn extra bijzonder door hun extra hersenkronkel die wordt omschreven als 'autismespectrumstoornissen, dyspraxie en ADHD'. Ze zien voetbal als een spel en iedereen leert bij naar eigen kunnen", zegt bestuurslid Greet Thoen. Jongeren tussen 6 en 21 jaar zijn vrijdag welkom om te trainen. Info: 0477/66.16.21 of info@autivoetbalclubunited.be (PKM)