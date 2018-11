Ashland vangt regenwater op bij de buren “Geen druppel gaat hier verloren” Kristof Pieters

23 november 2018

17u01 0 Beveren Het chemisch bedrijf Ashland is één van de drie genomineerden voor de duurzaamheid award van de Haven van Antwerpen. Het bedrijf vangt maar liefst 64 miljoen liter regenwater per jaar op om zijn afvalwater te verdunnen en doet dat zelfs bij buurbedrijf DP World. Het water keert na biologische zuivering terug naar de natuur. In tijden dat drinkwater een schaars goed wordt, is dit een belangrijke bijdrage voor het milieu.

Ashland produceert in haar vestiging in Doel methyl cellulose. “Wij produceren dat voor twee sectoren”, zegt onderhoudssupervisor Wim De Ben (48). “De bouwsector gebruikt het in lijmen, gipsen en nog allerlei bindmiddelen.” Daarnaast gebruiken de voedingsector en de farmaceutische industrie het. “Ons product zorgt er bijvoorbeeld voor dat kroketten niet kapot springen in de frituurketel”, vult milieucoördinator Katty Laeremans (45)aan. “Als je een pijnstiller neemt, zorgt het ervoor dat het pilletje geleidelijk oplost en dus langer werkt. We noemen het chemisch zetmeel. Tijdens de chemische reactie die we opwekken om die methyl cellulose te maken, ontstaat er zout. Het afvalwater waarmee we dat wegspoelen, is zo zout dat de bacteriën van onze biologische waterzuivering dat niet kunnen afbreken. We moeten dat verdunnen en daarvoor hebben we veel water nodig.””

Sinds 2010 gebruikt Ashland daarvoor regenwater en ondiep grondwater, maar dat was altijd te weinig. “Het knaagde dat we elke keer drinkwater moesten bijvoegen. Vandaar het idee om aan onze buren DP World te vragen of we het regenwater dat op hun terrein valt mochten hebben.”

In november 2016 gingen de werken van start. “We hebben het terrein helemaal heraangelegd, zodat alle bekkens, afwateringen en leidingen een zo optimaal mogelijke plaats kregen. Dat was een hele puzzel, want ondertussen moest het bedrijf continu blijven draaien. Terloops beslisten we om vier meter onder het terrein 4 kilometer drainage te leggen. Die staat ons toe om naast regenwater ook ondiep grondwater op te vangen. Langs het ondergrondse drainagestelsel komt al het grondwater in één put terecht waaruit we het oppompen. Op het volledig verharde terrein wordt ook alle regenwater opgevangen. Geen enkele druppel gaat verloren.”

In november 2017 was alles klaar. De droge zomer van dit jaar was de eerste grote test. “En die is glansrijk geslaagd. We hebben bijna heel de zomer zonder drinkwater kunnen werken. Juist drie dagen voor de eerste regen moesten we bijvullen. We zijn blij dat we met ons project één van de drie finalisten zijn voor de Sustainability Award.”

Op 29 november weten we welk milieuvriendelijk project de felbegeerde prijs wint.