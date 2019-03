Armandus De Zoveelste op de planken bij Melba Kristof Pieters

12 maart 2019

13u50 0 Beveren Melba (MELseels Bijzonder Amateurtoneel) brengt deze week haar nieuwe productie ‘Armandus De Zoveelste’ op de planken in OC Boerenpoort. Het stuk werd geschreven door Dimitri Leue en wordt geregisseerd door Marlies De Bock en Aline Heyninck.

Dimitri Leue schreef een eigentijds sprookje over koning Armandus de Zoveelste die op een dag niet meer wil regeren. Zijn vrouw is op onverklaarbare wijze in een eeuwige slaap gesukkeld en hij zal alles doen om haar daaruit te bevrijden. Prins Eduardus de Zoveelste heeft geen zin om hem op te volgen. Hij wil gewoon leven, zonder formeel gedoe en met de meid als lief. Prinses Bellatrix de Zoveelste wil dan weer wel, maar zij is een meisje en meer kattig dan schattig.

Er zijn voorstellingen op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart om 20 uur en op zondag 17 maart om 14 en 20 uur. Er zijn wel enkel nog kaarten beschikbaar voor zondag. Meer info: https://toneelmelba.wixsite.com/melba