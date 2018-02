Architecten halen uit naar minister Weyts 03 februari 2018

Enkele architecten en docenten van de KU Leuven halen zwaar uit naar minister Ben Weyts. Ze werken mee aan het project 'Doelland' dat opnieuw bewoning moet mogelijk maken in het Scheldedorp. Ze vinden het alternatief scenario voor de havenuitbreiding dat Weyts plots op tafel heeft gegooid op zijn minst discutabel, maar hekelen vooral het feit dat in één pennentrek 18 maanden werk van een uitgebreid team specialisten van de kaart is geveegd. In het kader van het 'complex project' werd immers een procedure opgestart, waarbij alle mogelijke alternatieven onderzocht konden worden. "Een zeer lovenswaardig idee om samen tot een gedragen duurzame ontwikkelingsvisie te komen voor de uitbreiding van de haven", zegt Daan De Volder. "De démarche van de minister komt dan ook aan als een harde slag in het gezicht van al diegene die zich positief en open hadden opgesteld." (PKM)