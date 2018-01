Arbeider zwaargewond door elektrocutie 30 januari 2018

02u47 0 Beveren In Beveren is een arbeider gisterenmiddag omstreeks 12.30 uur zeer zwaar gewond geraakt bij een werkongeval.

De man was bij tennisclub Beckham in de Gasdam werken aan het uitvoeren in opdracht van een firma toen het plots fout liep. Er deed zich een kleine explosie voor en de man kreeg een stroomstoot van zo'n 15.000 volt door het lichaam. Meerdere aanwezigen waren getuige van het ongeval en verkeerden in shock.





De ziekenwagen en een MUG-team kwamen ter plaatse om het slachtoffer de nodige zorgen toe te dienen. Nadien werd de arbeider naar het brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpe gebracht. Door het ongeval zat een deel van Beveren ook een tijdlang zonder elektriciteit. (PKM)