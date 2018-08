Arbeider zit vast in geblokkeerde hoogtewerker 14 augustus 2018

Een arbeider die werkzaamheden op een dak aan het uitvoeren was aan IJzerhand in Beveren, is gisteren rond de middag vast komen te zitten.





Toen de man een lading zware betonnen stenen naar boven wilde brengen, weigerde de hoogtewerker plots dienst. De machine gaf geen krimp meer, terwijl de man intussen op een zestal meter hoogte zat. Door het gewicht van de stenen was de hoogtewerker overladen. Uiteindelijk moest de brandweer komen om een deel van de lading betonstenen over te laden. Eens het gewicht voldoende gezakt was, deed de hoogtewerker het weer. De arbeider had tijdens de 'reddingsactie' heel wat bekijks. Hij hield niets aan het avontuurtje over en kon zijn werk gewoon verder zetten. Door de interventie was IJzerhand gedurende een kwartier in beide richtingen afgesloten. (JVS)