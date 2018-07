Arbeider verbrand bij steekvlam op chemisch bedrijf 14 juli 2018

02u32 0 Beveren Een arbeider heeft gisteren eerstegraadsbrandwonden opgelopen bij een incident bij De Neef Chemical Processing in de Waaslandhaven.

Het ongeval gebeurde gisterenochtend rond 10 uur tijdens het vullen van een tankwagen met solventen. Mogelijk liep de tank over en kwam het uiterst ontvlambare goedje op de grond terecht. De procesoperator zette de leiding zo snel mogelijk dicht, maar om een nog ongekende reden deed er zich plots een steekvlam vuur. De vrachtwagen en de gelekte solventen vatten in een oogwenk vuur. "We hebben gerend voor ons leven," getuigt een Nederlandse vrachtwagenbestuurder.





"Plots stond de hele laadplaats in lichterlaaie. De operator is onmiddellijk onder een nooddouche gaan staan waar hij werd opgevangen door collega's. Het sprinklersytseem op de vulinstallatie trad gelukkig onmiddellijk in werking trad. Na enkele minuten was de ergste brand al geblust". De vrachtwagen en een deel van de installatie liepen wel zware schade op. De operator werd overgebracht naar het brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Volgens directeur Patrick Percy vallen de verwondingen gelukkig mee. "Hij kon na verzorging meteen naar huis. Het veiligheidssysteem heeft gewerkt. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk en wordt onderzocht door een deskundige." (PKM)