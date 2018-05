Appartementen in Peerkenswegel 24 mei 2018

02u32 0

De gemeenteraad heeft zijn principieel akkoord gegeven voor het aansnijden van een woonuitbreidingsgebied tussen het Pastoor Verwilghenplein en de Peerkenswegel in Haasdonk. De woonbehoeftenstudie van Beveren laat toe om dat te ontwikkelen op korte termijn, namelijk binnen de vijf jaar. Er is al een voorontwerp klaar met een appartementsgebouw met drie volle bouwlagen en een vierde in hellend dakvolume, dat afloopt naar rijwoningen met twee bouwlagen en een derde in zadeldakvolume langs Peerkenswegel. Er moet nu binnen het jaar een Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden opgemaakt. (PKM)