App laat geschiedenis van forten ontdekken 18 augustus 2018

02u24 0 Beveren In opdracht van de provincie Antwerpen, de vzw Kempens Landschap en de gemeenten Beveren, Duffel, Nijlen en Puurs sloegen de museale forten in de Antwerpse fortengordel (de forten Liefkenshoek, Duffel, Kessel en Liezele) de handen in elkaar en ontwikkelden een Fortenapp.

Samen met soldaat Achille ga je op zoek naar spannende plekjes in Fort Liefkenshoek maar ook in de forten van Duffel, Liezele en Kessel.





Achille leidt volwassenen samen met de (klein)kinderen door 500 jaar geschiedenis. Via leuke opdrachten leer je spelenderwijs alles over het fort, de geschiedenis, de bewoners van vroeger en vandaag.





Het is de bedoeling om op een laagdrempelige, interactieve manier informatie te vinden over de geschiedenis van deze sites die meer dan 500 jaar overspant. Na afloop van iedere zoektocht spoort de app je aan om het spel te gaan spelen op een van de andere drie deelnemende forten. Je kan de app downloaden via http://erfgoedapp.be.





Zondag 19 augustus kunnen kinderen zich in Fort Liefkenshoek volop uitleven op een reuzegroot krokodillen springkasteel en dit van 9.30 uur tot 17 uur. Ook oude volksspelen kunnen op deze dag uitgetest worden. Tussen 13 uur en 17 uur mogen ook de ouders meespelen.





Een aantal oude meubels werden omgetoverd tot het mafste wagenpark van het land. Kasten, bedden, nachtkastjes en tafels herleven als ware racewagentjes. (PKM)