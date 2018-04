Aperitiefconcert op 't Leutig Pleintje 19 april 2018

03u02 0

Zondag 22 april organiseert het 1 aprilcomité om 10.30 uur een aperitiefconcert op 't Leutig Pleintje, het terras van het Cultuurcentrum Ter Vesten. Ernest Smet brengt een aantal groepen samen, die elk in 20 minuten een stukje van hun repertoire ten beste geven. Raf Gaublomme, gekend doedelzakspeler, doet de intrede samen met de 1 aprilbroeders. Daarna komt Ann Cools uit Melsele en toetsenist Dirk Foubert het publiek vergasten op enkele ballades. De Koninklijke Fanfare uit Vrasene brengt er vervolgens volop de sfeer in met luchtige deuntjes. Halfweg het programma treedt "Gemeengoed" aan, een muzikaal groepje samengesteld uit Nicole Willaert en haar kinderen Bram, Merel, Soetkin en een aantal kleinkinderen. Joke Ivens, bekend van Baneran, komt daarna solo zingen. De Nelekens, het Vlaams Vrouwenkoor uit Beveren, is eveneens te gast. Raf Gaublomme sluit het spektakel af met het Europees volkslied. De inkom is gratis. (PKM)