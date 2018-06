Aparte busstrook voor succesvolle fietsbus 26 juni 2018

De fietsbus in de Waaslandhaven kan voortaan gebruikmaken van een aparte busstrook richting Liefkenshoektunnel. Ook het collectief vervoer in de haven, dat onder andere wordt verzorgd door I-bus, zal hier gebruik van kunnen maken. De fietsbus werd begin april gelanceerd voor werknemers die pendelen tussen de Linker- en Rechterscheldeoever. Hierdoor hoeven pendelaars die de Schelde of het Kanaaldonk over willen geen lange omweg te maken. Al ruim 25.000 pendelaars hebben gebruik gemaakt van dit initiatief. "Bij de opstart waren de wachttijden langer dan ingeschat. Om het traject nog efficiënter te maken kan de bus nu gebruikmaken van een aparte busrijstrook richting Rechteroever, voordat ze de Liefkenshoektunnel ingaat", zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager van het Havenbedrijf. Ook zal halte Tolplein op Linkeroever verplaatst worden. Zo zal het traject 10 minuten korter zijn. In juli zal de route wel tijdelijk worden aangepast naar aanleiding van een fasewissel bij de wegenwerken aan het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord. Meer info: www.defietsbus.be (PKM)