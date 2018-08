Antwerp Port Epic op Bevers grondgebied 29 augustus 2018

Op zondag 2 september vindt voor de eerste keer de Antwerp Port Epic plaats. De Antwerp Port Epic is een wedstrijd waarbij de renners 30 kilometer over onverharde wegen en 32 kilometer over kasseien moeten rijden. En dat over in totaal 207 kilometer. Het traject door Beveren gaat via het centrum van Kallo naar de Steenlandlaan en dwarst vervolgens het havengebied om via Verrebroek, Kieldrecht en Doel richting R2 te gaan. (PKM)