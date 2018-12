Anouk (8) is 275.000ste schaatser van ijspiste Kristof Pieters

28 december 2018

Anouk Van Overmeiren (8) uit Kieldrecht die vandaag voor de eerste keer deze kerstvakantie naar de ijspiste in Beveren afzakte, is in de bloemetjes gezet. Ze is de 275.000ste schaatser sinds de start 17 jaar geleden. “Ik was al een keer met school komen schaatsen dit jaar en wou deze vakantie nog eens terugkomen”, vertelt ze. Terwijl mama het gladde ijs inruilde voor de warme chalet Den Uitschuiver, kon Anouk alvast haar nieuw paar schaatsen eens uitproberen. Ze mag zowel dit jaar als volgend jaar gratis het ijs op. “We hebben enkele dagen regen gehad maar intussen zitten we ook dit jaar al aan 11.000 bezoekers”, zegt schepen Raf Van Roeyen (CD&V) tevreden. “We zullen dus zeker het aantal van vorige editie evenaren. We blijven zweren bij onze openluchtpiste. Het gevoel om buiten te kunnen schaatsen geeft volgens ons toch een meerwaarde.”

De schaatsen aanbinden kan in Beveren nog tot en met 6 januari en dit aan 5 euro per schaatsblok (10 tot 13.30 uur, 14 tot 17.30 uur en 18 tot 21.30 uur). Tussen de schaatsblokken sluit de ijspiste telkens een half uur zodat de piste kan geruimd worden en de kwaliteit van het ijs verzekerd is. De huur van de schaatsen is in de prijs inbegrepen.