Ann Capon volgt Nancy Schuddings op bij WZC Heilige Familie

Het nieuwe jaar betekende voor het woonzorgcentrum Heilige Familie ook een aflossing van de wacht: Nancy Schuddings wordt directeur kwaliteit en innovatie. Ann Capon volgt haar op.Schuddings kwam in 1992 in dienst kwam als verpleegkundige. Drie jaar later mocht ze zich al hoofdverpleegkundige noemen en in 2005 stelde ze zich kandidaat om directeur Patrick Laisnez op te volgen. Ze blikt tevreden terug op de realisaties van de voorbije jaren. Echt weg is ze echter niet. Kieldrecht blijft voor Nancy haar uitvalsbasis, maar ze zal als directeur dus ook waken over de kwaliteit en innovatie in de rusthuizen van Gent en Gentbrugge.





(PKM)