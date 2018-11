Angelique Van Ombergen onderzoekt brein van astronauten Beverse wetenschapster in finale van Vlaamse PhD Cup Kristof Pieters

06 november 2018

15u14 6 Beveren De 29-jarige Angelique Van Ombergen is één van de acht finalisten van de Vlaamse PhD Cup, een wedstrijd voor jonge wetenschappers. De bedoeling is hun onderzoek wat bekender te maken bij het brede publiek. Het werk van Angelique is alvast enorm boeiend. Ze doet onderzoek naar hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis. Belangrijk werk nu er plannen zijn om naar Mars te reizen en de maan te koloniseren.

Angelique Van Ombergen heeft ondanks haar jonge leeftijd haar sporen als wetenschappelijk onderzoeker al goed verdiend. Ze is doctor in de medische wetenschappen aan de Antwerpse universiteit en publiceerde haar bevindingen al in The New England Journal of Medicine, het toonaangevende medische vaktijdschrift. Momenteel is ze bezig aan een postdoctoraat waarbij ze onderzoek doet naar hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis, een project voor de European Space Agency. “Er zijn wereldwijd slechts twee groepen wetenschappers die hiermee bezig zijn”, legt ze uit. “Ook bij de NASA wordt dit onderzocht. Mensen gaan steeds langer de ruimte in en reizen naar Mars en maankolonisatie stonden nog nooit zo uitdrukkelijk op de agenda. Daarom is het belangrijk om te weten wat er met het menselijk brein gebeurt, zodat we indien nodig maatregelen kunnen treffen om ongewenste veranderingen te minimaliseren. We weten nu al dat er veranderingen zijn aan de hersenen, maar we weten nog niet wat het effect hiervan is op het denkvermogen of gedrag van de astronauten. Het hele lichaam heeft trouwens zwaar te lijden in gewichtloze situaties. De spiermassa neemt af, het immuunsysteem wordt aangetast enzovoort. Daarom dat astronauten twee tot drie uur per dag trainen. Als we weten wat het effect is op de hersenen, kunnen we mogelijk ook hiervoor oplossingen zoeken.”

In augustus dit jaar nam Angelique ook deel aan een Mars simulatie missie (ARES III) in Lunares Habitat in Polen. “Het doel van de missie was de psychologische effecten nagaan van isolatie, opgesloten zijn en geen natuurlijk daglicht te hebben: allemaal aspecten van langdurige verblijven in de ruimte. Het was slechts 15 dagen dat we er opgesloten zaten in een kleine ruimte, maar wel confronterend. Voor mij persoonlijk was niet het gebrek aan privacy storend, maar wel het feit dat er geen opties waren om zelf je dag in te delen. Ik ben zelf alleszins geen kandidaat om ooit zo’n langdurige ruimtereis te ondernemen. Daarvoor zou ik teveel persoonlijke offers moeten brengen.”

Als ik met deze wedstrijd mensen enthousiast kan maken over wetenschap, ruimtevaart en neurowetenschappen, is het voor mij al meer dan geslaagd Angelique Van Ombergen

Angelique geeft regelmatig lezingen over de materie en was onlangs ook te gast als expert in De Afspraak op één. Recent bracht ze ook een kinderboek uit waarin ze erg bevattelijk uitlegt hoe het menselijk brein werkt. “Ik vind het belangrijk om mijn onderzoek ‘aan de grote klok’ te hangen en wetenschap in het algemeen te promoten”, legt ze uit. “Daarom dat ik me ook had ingeschreven voor de Vlaamse PhD Cup.”

Na een doorgedreven vierdaagse mediatraining kruisten de 16 genomineerden in de Marconi Studio de spreekwoordelijke degens. In drie minuten moesten ze de jury bestaande verbazen en overtuigen met hun doctoraatsonderzoek. Angelique is nu één van de acht finalisten. Canvas haalde ze alle acht voor de camera om de pitch van hun onderzoek te filmen. De filmpjes komen op woensdag 7 november online, waarna het publiek een week de kans krijgt om een stem uit te brengen. De ultieme ontknoping volgt op 13 november in AMUZ in Antwerpen. Voor de winnaar ligt een cheque klaar van 5.000 euro die men kan besteden aan workshops of opleidingen aan de Vlerick Business School. “Maar de mediatraining alleen al is goud waard”, vindt Angelique. “Wetenschappelijk onderzoek is erg boeiend, maar het is niet altijd makkelijk om het helder uitgelegd te krijgen aan een breed publiek. Als ik met deze wedstrijd mensen, en jongeren in het bijzonder, enthousiast kan maken over wetenschap, ruimtevaart en de neurowetenschappen, is het voor mij al meer dan geslaagd.”

Meer info: http: www.phdcup.be of http: www.angeliquevanombergen.com