Andy ontwikkelt in zijn vrije tijd ‘board buddy’ voor slechtziende Eline (13), nu kan ze eindelijk lezen wat leraar op het bord schrijft Kristof Pieters en Siebe De Voogt

29 maart 2019

16u12 4 Beveren De 13-jarige Eline Janssens mocht vrijdag als eerste ‘my board buddy’ uittesten, een toestel waarmee ze het smartboard vooraan in de klas met een handige joystick kan uitvergroten op haar eigen scherm. Het ingenieus toestel werd ontwikkeld door Andy Mylle uit Ichtegem van het Jabbeekse bedrijf Sensotec. Opmerkelijk is wel dat hij het in zijn vrije tijd deed.

Eline heeft een sterk verminderd zicht en moet zich op school in het Oost-Vlaamse Beveren, de Sint-Maarten Middenschool, behelpen met enkele onmisbare hulpmiddelen: een bordcamera om de klasomgeving te kunnen zien een beeldschermloep om het lesmateriaal te vergroten. Ze miste echter een belangrijke schakel: bij digitale projecties zoals dat van een smartboard bleken die hulpmiddelen ontoereikend. “Vooral als de leerkracht of klasgenoten met een stift notities aanbrachten”, zegt Eline. “Die waren voor mij amper zichtbaar. Ik zit met een hele opstelling achteraan in de klas. Ik steek soms wel mijn hand op als ik niet kan volgen, maar dat is natuurlijk erg vervelend.”

Ook op de markt

Het probleem van Eline was al gesignaleerd bij het bedrijf Sensotec uit Jabbeke dat apparaten ontwikkelt en verkoopt voor kinderen met een visuele beperking. “Het verhaal van Eline heeft bij mij een gevoelige snaar geraakt”, zegt Andy Mylle (36) uit Ichtegem, medewerker bij Sensotec. “Dat meisje botste telkens tegen dezelfde muur. Steeds meer scholen maken tegenwoordig gebruik van smartboards. Wanneer de camera van het vergrootglas die projecties vergroot, daalt de kwaliteit enorm. Het beeld is erg gepixeld en contrastarm. Vergelijk het met een foto nemen van je televisiescherm. Ik ben met het probleem aan de slag gegaan in mijn vrije tijd en heb zo de ‘My board buddy’ ontwikkeld. Die kan digitale projecties zonder kwaliteitsverlies vergroten. Ik ben begin november begonnen met de ontwikkeling en ben daarna naar de directie gestapt met de vraag of ik het mocht ontwikkelen. Na nieuwjaar is Sensotec dan mee op de kar gesprongen. Het bedrijf zal het ook zelf op de markt brengen in zowel België als het buitenland.

Uitgetest en goedgekeurd

De ‘My board buddy’ is een klein en makkelijk bedienbaar toestel met een handige joystick en kleurrijke knoppen. “We hebben het uitgetest bij kinderen en die waren er in een wip weg mee”, zegt marketingverantwoordelijke Sofia Boone. “De leerling hoeft geen pc te bedienen en de beeldkwaliteit is superieur. Zelfs bij maximale vergroting is er een tril- en pixelvrij beeld. Bovendien kan de gebruiker kiezen voor kleurinversie, wat het lezen soms makkelijker maakt. We zijn ervan overtuigd dat dit innovatief hulpmiddel ook voor andere mensen met een visuele beperking erg waardevol kan zijn.”

In de wolken

Eline is alvast in de wolken met haar ‘board buddy’. “Het was behoorlijk frustrerend als ik in de klas de les niet kon volgen. Ik wil immers niet altijd maar mijn hand moeten opsteken om te vragen wat er precies staat. Ik zit nu net in de examenperiode, maar ik kijk er al naar uit om binnenkort met dit toestel in de klas aan de slag te gaan.”