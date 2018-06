Amper cipiers in gevangenis 21 juni 2018

Net als in de rest van het land hebben ook de cipiers van de gevangenis Poort van Beveren gisteren het werk neergelegd. Het personeel is ontstemd over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen. ACOD zegt dat acties voor onbepaalde duur mogelijk zijn. Morgen hebben de bonden overleg op het kabinet van de minister. Gisterenochtend kwam slechts 16 procent van de cipiers opdagen in Beveren. (PKM)