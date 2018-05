Amerikaans legermateriaal per trein naar Polen 25 mei 2018

02u41 0 Beveren De komende dagen gaat het Amerikaans leger zo'n 2.600 tanks, vrachtwagens, pantserwagens en jeeps per trein transporteren naar Oost-Europa.

De afgelopen week zijn er aan de ICO-terminal in Kallo al drie schepen gelost met rollend militair materiaal. Het zwaarste materieel zoals tanks wordt via het spoor getransporteerd naar Polen. Daar worden ze ingezet tijdens een grootschalige oefening aan de Russische grens. In totaal zullen er 22 treinen worden ingelegd. De eerste lading materiaal bestond uit M2-gevechtstanks, een niet-alledaags zicht in de drukke Waaslandhaven. De rest van de voertuigen gaat wel over de weg en passeert deels via Grobbendonk. Daar verblijven de Amerikaanse militairen op de basis van het 29 Bataljon Logistiek. Samen met het materiaal reizen namelijk ook zo'n 3.500 Amerikaanse soldaten naar Polen. Zij gaan daar hun collega's aflossen. De verplaatsingen van het rollend materieel gebeurt in kleine colonnes en vooral 's nachts om de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken. Vanuit Grobbendonk worden dan de definitieve colonnes samengesteld voor de 900 kilometer lange trip naar Polen. De komende dagen vertrekken al 800 soldaten van de 1ste 'Iron Horse' US-pantserdivisie naar Oost-Europa. Die gaat de komende negen maanden in Polen en tal van andere Oost-Europese landen een gelijkaardige brigade uit Kansas vervangen. Sinds de Russische annexatie van de Krim hebben de VS de aanwezigheid van hun troepen aan de grenzen met Rusland gevoelig opgevoerd. (PKM)