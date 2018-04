Amateurkunstenaars tonen hun werk 27 april 2018

03u03 0 Beveren In OC Ermenrike in Kieldrecht kan men dit weekend een kunstenparcours bezoeken in het kader van de Week van de Amateurkunsten (WAK).

Veertien Kielrechtenaren gingen de uitdaging aan en stellen hun werken tentoon, samen met een aantal leden van Fotoclub 9130 uit Kieldrecht. Ook werk van leerlingen van de jeugdateliers van Kieldrecht, dat ze samen met bewoners van WZC Heilige Familie maakten, krijgt een plaatsje.





Kunstige workshops

Morgen en zondag 29 april worden tussen 14 en 16 uur kunstige workshops gehouden voor de kinderen. Bij goed weer krijten ze buiten bloemen. Intussen kunnen ouders en grootouders terecht bij de demonstraties, de tentoonstelling bezoeken, oude films over Kieldrecht bekijken of iets drinken.





De cultuurraad maakte speciaal voor de gelegenheid een terrasje uit palettenhout. De expo is te bezoeken van 13 tot 17 uur. (PKM)