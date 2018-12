Amateurcineaste in de prijzen op nationaal kortfilmfestival Kristof Pieters

21 december 2018

14u13 0 Beveren Amateurcineaste Fabienne De Groot heeft op het nationaal kortfilmfestival Breedbeeld in Heist-Op-Den-Berg een prijs gewonnen voor het beste scenario. Haar inzending was de kortfilm ‘Welkom in de wereld van Julie’, waarin een 16-jarig meisje met een motorische beperking de hoofdrol speelt.

Fabienne De Groot kwam via een artikel in onze krant in contact met Julie Ziegler uit Verrebroek. De 16-jarige tiener schreef een aangrijpende monoloog om komaf te maken met de vele vooroordelen. In een interview met onze krant riep ze de bevolking op om haar niet als een ‘gehancidapte’ te behandelen maar wel als elk ander meisje van haar leeftijd. “Vooral de passage waarin ze gaat eten met vriendinnen en haar tafelgenoten allemaal een menukaart krijgen behalve zij, vond ik enorm confronterend”, vertelt Fabienne De Groot. “Ik nam contact op met Julie en ze was meteen voor het idee gewonnen om hier een kortfilm rond te maken.”

Uit het groot aantal inzendingen nomineerde de jury 19 kortfilms die aan het publiek vertoond werden. Moderator Jan Verheyen nam van alle genomineerden een kort interview af. Uiteindelijk koos de jury hieruit 4 winnaars die elk een cheque kregen ter waarde van 500 euro. Fabienne De Groot won de prijs voor het beste scenario. Volgens de jury was de kracht van de film ook de vriendschap tussen de valide cineast en de niet-valide hoofdpersoon.

Fabienne De Groot was de enige niet-professionele cineast van de vier winnaars. “Een hele erkenning”, vindt ze. “Het is een uit de hand gelopen hobby maar ik droom er stilletjes van om er toch iets meer te doen in de toekomst.”

De kortfilm kan men hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=FhlMgD0jfgI