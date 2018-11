Amadeus op de planken bij Kunst Veredelt Kristof Pieters

09 november 2018

18u50 0 Beveren Toneelvereniging Kunst Veredelt uit Kieldrecht brengt dit weekend het nieuwe stuk Amadeus op de planken in een regie van Ronny Verheyen. Voor deze voorstelling brengt de toneelgroep een cast van 15 acteurs en figuranten bijeen.

Amadeus, een theaterstuk waarvoor schrijver Peter Shaffer zich heeft laten inspireren door bestaande brieven, biografieën en composities, is een ingenieus spel van geruchten en werkelijkheid. Antonio Salieri, de succesvolle Weense hofcomponist, kijkt terug op zijn leven en de laatste jaren van het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus is geen documentaire over het leven van Mozart maar een verhaal over liefde, jaloezie en waanzin. Op de planken staan Serge Van Moeseke, Eva Barbieur, Kitty Thierens, Dennis Geleyn, Eva Verley, Kim Van Hecke, Jan Van de Perre, Guy Geleyn, Eric De Wolf, Martin Gyselinck, Linda Van Gijsel, Joke De Wolf, Gerda Bosman en Heidi Werrens. Er zijn voorstellingen op 9, 10, 16, 17, 24 en 26 november telkens om 20 uur en op 18 en 25 november om 15 uur in het OC Ermenrike in Kieldrecht. Nieuw is de mogelijkheid om een combiticket aan te kopen met vooraf een ‘Amadeus’-menu in eetcafé Brisée aan 32 euro. Voor de voorstelling alleen betaal je 12 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa. Meer info: www.kunstveredeltkieldrecht.be