Allernieuwste Aldi-supermarkt aan Grote Baan 07 juni 2018

De volledig vernieuwde Aldi-supermarkt in Melsele opent op zaterdag 9 juni de deuren. Nadat eind mei de winkel in Beveren al werd vernieuwd, is nu ook de winkel aan de Grote Baan in Melsele omgebouwd naar het allernieuwste Aldi-winkelconcept.





Dat houdt onder meer een uitgebreide broodafdeling, een grotere versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair tot heldere ledverlichting in. "We hebben onze klanten de vraag gesteld hoe hun ideale supermarkt er in de toekomst uitziet", aldus Dirk Moyaert van Aldi. "Op basis van die antwoorden werd een nieuwe winkelinrichting uitgewerkt." De ombouw van de winkel in Melsele maakt deel uit van een grotere restyling, de grootste ooit voor Aldi. Daarbij worden het komende anderhalf jaar alle 450 Belgische winkels omgevormd naar het nieuwe winkelconcept. In 2018 alleen al gaat het om 167 winkels. Daarvoor trekt de groep 350 miljoen euro uit. Een deel daarvan gaat naar de aanwerving van 450 extra winkelmedewerkers. (JVS)