Alle clubs welkom in nieuwe sporttempel TOPSPORTHAL MET 1.500 ZITJES IN EINDFASE KRISTOF PIETERS

12 juli 2018

02u36 2 Beveren De nieuwe topsporthal zit in een eindfase en wordt volgende maand opgeleverd. De gemeenteraadsleden kwamen al eens kijken in de arena met 1.500 zitjes. De hal is in de eerste plaats bedoeld voor volleybalclub Asterix Avo, maar ook andere clubs zullen er gebruik van maken.

Volleybalclub Asterix Avo kan haar Europese matchen vanaf volgend seizoen in eigen gemeente spelen. De nieuwe topsporthal zit in een eindfase en zal op 10 augustus officieel worden opgeleverd. De club won al vijftien keer de Beker van België en werd al twaalf keer kampioen in de eredivisie. Ook dit jaar haalde de ploeg de dubbel binnen en dat gaf opnieuw recht op een Europees ticket. De gemeenteraad kreeg dinsdagavond een rondleiding van schepen van Sport Katrien Claus (CD&V) en Thomas De Vetter, diensthoofd sport. De reacties zijn unaniem: de arena oogt bijzonder indrukwekkend. Rondom het speelveld zijn maar liefst 1.100 vaste zitjes verspreid over verschillende tribunes. "Bijkomend kunnen we op de begane grond nog een uitschuifbare tribune plaatsen met nog eens 400 stoeltjes", licht De Vetter toe.





Strenge eisen

Dit laatste is nodig om te voldoen aan de strenge eisen van de Europese volleybalbond. Wie op het hoogste niveau wil meedraaien, moet 1.500 zitplaatsen kunnen aanbieden. Dit veroorzaakte wel heel wat paniek, want de verplichting kwam er nadat de bouw al was gestart. Het ontwerp voorzag echter 'slechts' 1.000 plaatsen. De architect stuurde het ontwerp bij maar het prijskaartje steeg hierdoor wel van 4,1 naar 5,2 miljoen euro. De sporthal moest namelijk 7,5 meter langer worden gemaakt. Door de perikelen lag de bouw van de sporttempel lange tijd stil.





Schepen Claus benadrukt dat de nieuwe topsporthal niet alleen bedoeld is voor Asterix Avo. "Er zullen heel wat andere clubs gebruik maken van de infrastructuur zoals de badmintonclub, liefhebbersvoetbal,... Overdag kunnen scholen hier terecht. Er is namelijk een gebrek aan sportinfrastructuur. Onder meer het Koninklijk Atheneum zal vaak van deze hal gebruik maken."





Geen evenementen

De gemeente had de arena graag ook gebruikt voor evenementen, maar hiervoor is geen toelating van de brandweer. "Dan zouden we een sprinklersysteem moeten installeren en dat zou de kostprijs nog heel wat hebben opgedreven", legt Claus uit. "Nu hebben we van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een afwijking gekregen, maar dan moesten er wel 52 rookluiken komen in het dak van de sporthal. Wat natuurlijk wel mogelijk is zijn turngala's en dansshows. Recent nog stond Castart vijf keer in de schouwburg van Ter Vesten. De schouwburg is goed voor 400 plaatsen, maar hier kan een drievoud aan bezoekers binnen. Ook scholen geven regelmatig grote shows voor ouders en grootouders. Er zijn dus heel wat mogelijkheden."





De kans is bovendien groot dat niet alleen Asterix Avo, maar ook de Yellow Tigers binnenkort hun thuiswedstrijden in Beveren zullen spelen. Ze delen immers met Gert Vande Broek dezelfde coach. Op 7 september is de officiële opening en zal er een galamatch gespeeld worden.