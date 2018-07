Alexander Farnèselaan krijgt facelift 27 juli 2018

De Alexander Farnèselaan in Melsele is aan vernieuwing toe. De gemeenteraad zette daarom het licht op groen voor een volledige heraanleg en keurde nu het wegtracé goed. Het voorstel voorziet een gescheiden rioleringsstel en een nieuwe weg in asfaltbeton van 4,70 meter breed. Er komen geschrankte parkeerstroken en aan beide kanten een voetpad van 1,5 meter breed. Op regelmatige afstanden worden deze stroken onderbroken door een plantvak. Ter hoogte van de Geuzenlaan wordt een verkeersplateau voorzien. De openbare verlichting wordt ook vernieuwd. Nu is het nog een luchtnet, maar dat wordt na de heraanleg een ondergrondse net met 11 verlichtingspalen met ledarmaturen. De Watergroep zal tot slot ook de oude gietijzeren en vezelcementen waterleidingen vervangen. De heraanleg kost 834.568 euro. Groen-sp.a is echter niet tevreden met de plannen. Volgens de oppositiepartij zijn er geen fietspaden voorzien. Ze vraagt ook asverschuivingen in het eerste deel van de straat. Volgens schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V) ontbreekt hiervoor de ruimte en komen er bovendien nieuwe veilige fietsverbindingen in de aanpalende verkaveling (PKM)