Al 3.700 handtekeningen voor geruïneerde boer

“Geen levenslange straf voor enkele bunkers” Kristof Pieters

13 november 2018

16u45 0 Beveren Luc Van Puymbroeck, de boer 410.000 euro aan dwangsommen moet betalen nadat hij enkele bunkers op zijn velden liet verdwijnen, krijgt vanuit het hele land steun. Al meer dan 3.700 mensen hebben een online petitie getekend. De initiatiefnemers roepen justitie en overheid op om zich wat menselijker op te stellen. “De straf is immers buiten proportie. Luc krijgt levenslang en dat voor enkele bunkers.”

Het verhaal van boer Luc heeft heel wat reacties losgeweekt. De man moet 410.000 euro aan dwangsommen betalen nadat hij enkele bunkers op zijn velden liet ondergraven zodat ze onder het maaiveld verdwenen. Hij deed dit zonder vergunning maar wel op een moment dat de bunkers niet beschermd waren als erfgoed. Nadien kwam die bescherming er wel en werd de man veroordeeld om de bunkers in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Een operatie met een kostenplaatje van 3,7 miljoen euro en dus onbetaalbaar. Intussen loopt de dwangsom steeds hoger op en komt er 250 euro per dag bij. Luc Van Puymbroeck heeft de boeken al moeten neerleggen en is intussen alles kwijt gespeeld.

Shari Staes riep via sociale media op om massaal te reageren. “Ik ken Luc persoonlijk”, vertelt ze. “Ik heb op een aanpalende weide enkele paarden staan en Luc staat altijd klaar om te helpen bij de verzorging van de dieren. Ik kan hem eigenlijk nooit iets verkeerd vragen. Ik vind het daarom erg dat zo’n brave mens op die manier wordt gestraft. Hij heeft immers levenslang gekregen. Ze hebben hem alles afgenomen en nog steeds blijft die dwangsom oplopen. En voor wat? Die bunkers werden door niemand gebruikt en waren al aan het afbrokkelen. De velden staan er nog vol mee. De gemeente heeft er zelf een heel aantal afgebroken voor de uitbreiding van de kmo-zone Doornpark. Die straf is dan ook buiten alle proportie.”

Ook heel wat verenigingen springen op de bres voor de geruïneerde landbouwer. Katrien Rotthier is lid van de motorclub Fast Arrows en kent Luc ook al jaren. Zij nam het initiatief voor een online petitie die op enkele dagen tijd al meer dan 3.700 keer ondertekend werd. “Ik sta er zelf van versteld dat het zoveel mensen beroert”, geeft ze toe. “Ik heb de petitie gestart omdat ik Luc wil helpen. Hij staat ook altijd klaar voor ons en dus is het niet meer dan normaal dat we iets terugdoen. Elk jaar mogen we op zijn veld het kampioenschap ‘unicycle’ organiseren, een race voor motors met één wiel. Ook jeugdverenigingen zijn bij hem altijd welkom. Hij stelt met plezier een weide ter beschikking voor tentfuiven. Het is dan ook wraakroepend dat net zo’n persoon alles wordt afgenomen. Hij kan zelfs niet meer werken want zijn tractoren werden al in beslag genomen. De petitie loopt nog maar sinds donderdag en we hebben nu al meer dan 3.700 handtekeningen. Om de paar minuten komt daar eentje bij. Het loopt echt als een trein. We gaan de petitie nog even verder laten lopen en nadien bezorgen aan de overheid of justitie. Die bunkers komen immers niet meer terug door hem steeds hogere dwangsommen op te leggen.”

Luc Van Puymbroeck is zelf wat overdonderd door zoveel sympathiebetuigingen. “Het pakt me wel dat zoveel mensen me steunen”, reageert hij. “Ze vinden het onrechtvaardig dat men mij zo hard aanpakt. Ik hoop nu vooral dat het ook een verschil zal maken.”

De petitie kan ondertekend worden via https://secure.avaaz.org/nl/petition/het_gerecht_ministers_gerechtelijkheid/