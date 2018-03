Al 160 kampeerders aan Sint-Maarten 72 UUR VOOR INSCHRIJVING: STORMLOOP NA DOOR OUDERS AANGELEGDE LIJST KRISTOF PIETERS

15 maart 2018

02u57 0 Beveren De inschrijvingen zijn pas zaterdag, maar gisteren stonden de eerste ouders al te wachten aan de Sint-Maarten Middenschool. Het nieuws ging viraal via sociale media en in geen tijd stonden er 160 (groot)ouders aan te schuiven. Een deurwaarder kwam vaststellingen doen. Juridisch niet sluitend, maar de ouders hopen dat de sociale druk groot genoeg is.

Na de 200 kampeerders vorig jaar had de Sint-Maarten Middenschool zich nu ook opnieuw aan wachtrijen verwachten, maar nu stonden de eerste ouders gisterochtend als aan te schuiven terwijl de inschrijven pas zaterdag beginnen.





Toen op sociale media bericht werd over de eerste ouders in de wachtrij, stonden er in geen tijd meer dan 160 aan te schuiven. Geert Diddens was een van de eersten gisteren rond 7 uur. "Toen waren er al vier wachtenden", vertelt Geert die een kleinkind komt inschrijven. "Omdat ik vreesde voor chaos, heb ik een systeem met bonnetjes bedacht. We hebben een deurwaarder laten komen om dit te registreren en de ouders betalen hiervoor vijf euro. Omdat niemand hier dagen wil kamperen, hebben we afgesproken om elke vier uur alle namen op de lijst af te roepen. Wie er niet is, wordt geschrapt. Er zal altijd een beperkte groep op post blijven, ook 's nachts. Juridisch is dit systeem niet sluitend, want in principe moet iedereen hier blijven aanschuiven, maar we hopen dat de sociale druk van zo'n grote groep mensen hoog genoeg zal zijn."





Thierry Van Goethem stond gisteren als negende in de rij. "Ik heb verlof moeten nemen, maar er is weinig keuze. Ik heb drie kinderen en als de oudste ingeschreven raakt, zitten we normaal veilig voor de andere twee. Het is jammer dat het zover moet komen."





Koudegolf

Dat vindt ook Sandra Heyndrickx die haar zoontje Cedric kwam inschrijven. "Hij wil dolgraag naar Sint-Maarten omdat de meeste van zijn vriendjes naar hier komen. Anders moet hij uitwijken naar Sint-Niklaas of Antwerpen. Gelukkig is er afgesproken om te werken met een naamafroeping om de vier uur. Zeker met de aangekondigde koudegolf voor komend weekend zag ik het niet zitten om hier drie dagen en nachten te moeten doorbrengen."





Veel mensen schakelden ook grootouders in omdat ze gisteren aan het werk waren. "Ik ben om kwart na tien door mijn dochter opgebeld om kleindochter Arwen te komen inschrijven", vertelt oma Josepha. "Zowel mijn dochter als schoonzoon zijn aan het werk. Ik doe het met veel plezier want ik wil graag dat ze hier naar school zal kunnen gaan."





Bij Sint-Maarten zien ze niet meteen een oplossing. "Een online inschrijvingssysteem rammelt nog te veel en lost ook het capaciteitsprobleem niet op", zegt directeur Guido Kersschot. "We vreesden voor kampeertoestanden, maar dachten niet dat de eerste zo vroeg zouden opduiken."