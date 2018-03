Afsprakennota met vliegclub Pegasus 24 maart 2018

De gemeenteraad van Beveren heeft een afsprakennota goedgekeurd met vliegclub Pegasus. Die gebruikt enkele terreinen van de gemeente voor het vliegen met modelvliegtuigen op Oud Arenberg in Kieldrecht. Er werd echter gewacht met het opmaken van een overeenkomst tot er een lokaal werd voorzien voor de club. Dit is intussen gebeurd. In samenspraak met de Sportdienst werd er een afsprakennota opgesteld. Om geluidshinder te beperken mag er enkel worden gevlogen met elektrische vliegtuigen en er is ook een strikte zone afgebakend.





De club betaalt een huurprijs van 600 euro per jaar voor het gebruik van de terreinen. (PKM)