Afperser riskeert twee jaar cel 24 juli 2018

Matthew S., die voor de rechter terecht stond wegens afpersing, riskeert twee jaar cel. De man uit Antwerpen sleurde in maart 2018 in Beveren een vrouw van haar fiets. Dat gebeurde samen met een minderjarige kompaan. De vrouw werd in een wurggreep gehouden en bedreigd. "Het slachtoffer werd verplicht om haar portefeuille en haar gsm af te geven", schetste de openbaar aanklager. "De daders telden daarbij af van tien tot nul. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met geld, maaltijdcheques en de gsm." De daders trokken met de buit op uitstap in Gent en gingen ermee winkelen. De daders konden opgespoord worden na telefonie-onderzoek. Bij een huiszoeking werd de gestolen gsm teruggevonden. S. had er zijn eigen simkaart ingestoken. "We wilden een stapje in de wereld zetten, maar hadden te weinig geld. Daarom hebben we de feiten gepleegd", verklaarde Matthew S. De openbaar aanklager tilde zwaar aan de feiten en vorderde twee jaar cel. Volgens zijn advocaat heeft S. spijt van zijn gedrag. "Hij verkeerde onder invloed van alcohol", klonk het. "We dringen aan op een straf met uitstel." S. is geen onbekende voor het gerecht. (DND)