Aertssen Group bouwt nieuw logistiek centrum 150-TAL MENSEN ZULLEN AAN DE SLAG KUNNEN IN DISTRIBUTIECENTRUM KRISTOF PIETERS

01 juni 2018

02u43 0 Beveren Het bekende bedrijf Aertssen Group is gestart met de bouw van een nieuw distributiecentrum voor constructie- en landbouwmachines. Op de site van 13 hectare zal ook het nieuwe hoofdkantoor komen voor de logistieke afdeling van de groep. In totaal zullen er een 150-tal mensen aan de slag kunnen gaan.

Het familiebedrijf Aertssen Group is bij het grote publiek vooral bekend van de kranen, maar is ook actief in bouw- en infrastructuurwerken, transport en logistieke dienstverlening. Het is vooral voor die laatste activiteiten dat er nu een nieuwe vestiging wordt gebouwd in het Logistiek Park Waasland in Verrebroek. "De voorbije tien jaar hebben we een enorme groei gekend", zegt Sam Aertssen. "Onze vestiging in Stabroek is hierdoor veel te klein geworden. We hebben recent ook nog het kraanbedrijf Michielsens overgenomen. Wereldwijd hebben we nu al 1.500 werknemers."





Unieke uitvalsbasis

In Verrebroek komt een gloednieuw distributiecentrum voor constructie- en landbouwmachines. "De onderdelen komen in stukken toe", legt Sam Aertssen uit. "Er komen hier ateliers met rolbruggen zodat ter plaatse machineonderdelen geassembleerd kunnen worden op maat van de klant. De nabijheid van de roro- en containerterminals maken van het Logistiek Park Waasland een unieke uitvalsbasis voor verdere distributie naar Europa, Afrika, Rusland en het Midden-Oosten. We doen deze activiteiten nu ook al in Stabroek en bij Shipit, maar in dit complex zal alles gecentraliseerd worden. We denken dat er zeker een 150-tal mensen aan de slag zullen kunnen gaan."





Er komen ook kantoren, want de logistieke afdeling van Aertssen Group krijgt in Verrebroek haar nieuw hoofdkantoor. Verder is er ruimte voor buitenopslag, werkateliers en magazijnen. Met de symbolische eerste funderingspaal is het officiële startschot gegeven voor de bouwwerken. "De komende maanden zal er hard gewerkt worden", vervolgt Aertssen. "De verwachte oplevering van de nieuwbouw is eind 2019, maar we hopen reeds operationeel te zijn begin 2019."





Jobdag

Aertssen Group investeert in totaal maar liefst 25 miljoen euro in de nieuwe vestiging. Door de een enorme groei staan er momenteel ook al een 100-tal vacatures open. "We hebben onder meer vacatures voor machinisten, ingenieurs, techniekers, chauffeurs, IT'ers, administratieve krachten en kandidaten met kriebels voor het buitenland," vult Greg Aertssen, CEO van Aertssen Group, aan. Om nieuw personeel aan te trekken, organiseert de groep op 16 juni een jobdag op de hoofdzetel in Stabroek, waar men kan kennis maken met het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden. Ook wie geen ervaring in de sector heeft, kan onder begeleiding een manoeuvre uitvoeren, een hijswerk simuleren of meerijden met één van de imposante machines. Meer info op www.aertssen.be.