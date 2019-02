ACV vraagt meer aandacht voor tewerkstelling van kansengroepen Kristof Pieters

17u31 0 Beveren Met een werkloosheidsgraad van slechts 5% doet de gemeente Beveren het bijzonder goed maar volgens het ACV is er toch nog werk aan de winkel. De groep langdurig werklozen wordt namelijk steeds groter en vooral kansengroepen zoals allochtonen, kortgeschoolden en personen met een handicap raken moeilijk aan de slag.

Bij de start van de legislatuur heeft het ACV traditioneel een memorandum op tafel gelegd bij de nieuwe bestuursploeg. Volgens Luc Van Havere gaat het goed met de arbeidsmarkt. “Maar we vinden dat iedereen daarvan de vruchten moet kunnen plukken en dat is jammer genoeg niet het geval. Vorig jaar waren 243 jongeren onder de 25 jaar werkloos. Dat is een daling van 18,2% maar met 21,09% van de werklozen is dit toch nog steeds een grote groep. Wat ons echter vooral zorgen baart is de groep mensen die langer dan 2 jaar werkloos zijn. Dat zijn er 432 of 37,5% van de werklozen. Het is een groep die steeds groter wordt in verhouding tot andere groepen van werklozen. 23,78% van de werklozen is van allochtone origine en ook dat vraag aandacht.”

Volgens het ACV kan de gemeente alvast zelf het goede voorbeeld geven door meer van deze kansengroepen tewerk te stellen in de eigen rangen en geen diensten te privatiseren zoals de poetsploeg van Fort Liefkenshoek. Ook het faciliteren van tewerkstelling hoort daarbij. De vakbond vraagt daarom ook een betere regeling van het openbaar vervoer tussen de deelgemeenten. Verder staan ook de aanleg van trage wegen, meer burgerparticipatie, betaalbare kinderopvang en de opstart van een sociaal restaurant hoop op de agenda van het plaatselijk ACV.