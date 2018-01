Actie voor veilige oversteek op N70 aan zorgcampus 24 januari 2018

CD&V Beveren dringt er bij het Vlaams Gewest op aan om werk te maken van een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis en rusthuis De Notelaar in het centrum van Beveren.

"Momenteel zijn er twee oversteekplaatsen op enkele tientallen meters van elkaar verwijderd, maar deze zijn gevaarlijk aangelegd en liggen niet ideaal", verklaart Jo Van Duyse, sectievoorzitter van CD&V Beveren. "Voor ouderen, die hier vaak oversteken vanuit De Notelaar omwille van het restaurant in De Beuken, zou een goed uitgerust zebrapad tegenover De Notelaar een ideale verbinding vormen met het nieuwe ziekenhuis en De Beuken." CD&V Beveren denkt daarbij aan een tusseneiland, zodat men de N70 niet in één keer hoeft over te steken. "Met het drukke verkeer is dit geen overbodige luxe. Jammer genoeg gaat het niet om een bevoegdheid van de gemeente, aangezien de N70 een gewestweg is", aldus Van Duyse. Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) vraagt al geruime tijd om hier werk van te maken. "Het Vlaams Gewest is zich bewust van de drukke en gevaarlijke situatie. Met de opening van het nieuwe ziekenhuis kunnen we immers spreken van een 'zorgcampus' die doorkruist wordt door de N70. We dringen aan bij de bevoegde instanties om dit pijnpunt zo spoedig mogelijk op te lossen." (PKM)