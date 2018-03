Acht nieuwe wagens voor Hulpverleningszone Waasland 02 maart 2018

03u02 0

De Hulpverleningszone Waasland heeft gisteren acht nieuwe interventiewagens in gebruik genomen. Afgelopen jaar investeerden de zeven gemeenten uit de zone in het wagenpark. De posten Temse en Waasmunster kregen een commandowagen, in Sint-Niklaas staat een haakarmwagen met kraan en een nieuwe tankoplegger. Voor het duikteam werd een boot met aanhangwagen aangekocht. De post Sint-Gillis-Waas kreeg een nieuwe signalisatiewagen en een nieuwe dienstwagen voor opleidingen en taken, alsook een karweiwagen. Het gaat over een investering van 972.561 euro. (PKM)