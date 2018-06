Acht clubs genieten van topsportsubsidies 22 juni 2018

De gemeente Beveren deelt ook dit jaar topsportsubsidies uit. Het geld moet gebruikt worden om te kunnen meedraaien op het hoogste niveau. In totaal wordt er 280.500 euro verdeeld onder acht clubs. Dat is een lichte stijging tegenover vorig jaar. Voetbalclub Waasland-Beveren krijgt 100.000 euro en volleybalclub Asterix-Avo Beveren gaat met 98.000 euro naar huis. 63.000 euro is voor Basics Melsele en baseball Beveren Lions en tennisclub TC Beckhand mogen net als Atletiek Volharding 4.500 euro ontvangen. Svelta Dames krijgen sinds 2016 een toelage. Svelta Heren hebben dit jaar voor de eerste keer een dossier ingediend. Samen krijgen ze nu ook 4.500 euro. BMV Volleybal tot slot krijgt 1.500 euro. Ploegen die in provinciale reeksen uitkomen, komen niet in aanmerking voor de subsidies. (PKM)