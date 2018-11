Acantus herdenkt 100e verjaardag van het einde van WOI Kristof Pieters

08 november 2018

16u50 1 Beveren Na de grootse viering van het 70-jarig bestaan van Acantus met het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach, levert het koor nu een bijdrage aan de herdenking van de 100e verjaardag van het einde van WOI.

Uitgangspunt is het Requiem van Maurice Duruflé dat gemaakt werd ter herdenking van alle gesneuvelden en talloze gewonden die deze ‘Groote Oorlog’ maakte. Solisten zijn mezzosopraan Inez Carsauw en bariton Joris Stroobants. Hera Wyckers, organiste van de Sint-Martinuskerk in Beveren, zorgt voor de begeleiding op het orgel. “Zij begeleidt eveneens enkele van de andere toepasselijke composities die rond het ‘Requiem’ worden uitgevoerd, zoals een muzikale bewerking van het gedicht ‘In Flanders Fields’ van de Canadese soldaat John McCrea, hét symbool bij uitstek van deze oorlog”, zegt bestuurslid Hilde Marijnissen. “Doorheen het concert worden ook authentieke teksten van soldaten voorgelezen. Het gaat dagboekfragmenten en brieven van het front afkomstig van familieleden van de eigen koorleden, wat de ervaring persoonlijker maken. De verteller is Pierre Callens. En wie ooit getroffen werd door ‘The Last Post’ aan de Menenpoort in Ieper zal deze emotie opnieuw kunnen beleven aan het einde van ons concert bij de uitvoering ervan door trompettist Marc Goris.”

Er zijn twee concerten in de St-Martinuskerk in Beveren op vrijdag 9 november of zaterdag 10 november, telkens om 20 uur. Reservaties via http: www.acantusbeveren.be .