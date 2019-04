Aannemer gooit putten in voetpaden dicht met kiezels Kristof Pieters

19 april 2019

10u02 2 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft een aannemer op de vingers getikt voor de erbarmelijke herstelling van de voetpaden in de Donkvijverstraat. De putten, gemaakt voor het uitvoeren van sonderingswerken, werden gewoon dichtgegooid met kiezels.

De werken kaderen in de voorbereiding van de heraanleg van de straat. Gemeenteraadslid Marijke De Graef (Vlaams Belang) signaleerde de situatie bij het gemeentebestuur. “De voetpaden lijken immers meer op gravelpaden, niet veilig voor voetgangers en al zeker niet met rolstoelen of kinderwagens”, aldus De Graef. De gemeente stuurde daarop de eigen technische dienst ter plaatse om de voetpaden te komen herstellen. De onkosten zullen doorgestuurd worden naar de aannemer. De Graef is tevreden met het snelle optreden.

Intussen vraagt ook sp.a een snelle aanpak van de heraanleg van de Donkvijverstraat. “Het stuk tussen de Van Beverenstraat en het Yzerhand is al enkele jaren een fietsstraat. Helaas bevindt dit deel van de Donkvijverstraat zich in een heel slechte staat”, zegt gemeenteraadslid Issam Benali. Hij vindt het cynisch dat net een fietsstraat door het slechte wegdek stilaan een te mijden straat voor fietsers aan het worden is.

Schepen Van Roeyen bevestigt dat het wegdek er zeer slecht bij ligt. Deze straat zou mee aangepakt worden bij de heraanleg van het Yzerhand en omliggende straten. Maar dit dossier werd vertraagd en daardoor ook de vernieuwing van de Donkvijverstraat. De werken zullen starten in september van dit jaar.