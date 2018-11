Aanleg fietssnelweg naast spoorlijn enkele maanden vertraagd Kristof Pieters

16 november 2018

17u31 1 Beveren De aanleg van de nieuwe fietssnelweg in Melsele naast de spoorlijn 59 Gent-Antwerpen heeft enkele maanden vertraging opgelopen, maar normaal gezien moeten de werken eind dit jaar klaar zijn.

Het gemeentebestuur van Beveren is al een tijdje bezig met de aanleg van een kilometerslang fietspad langs de spoorlijn 59 vanaf de grens met Sint-Niklaas tot aan de grens met Zwijndrecht. In een eerste fase werd het fietspad gerealiseerd vanaf de grens met Sint-Niklaas tot Hotel Beveren. De tweede fase van het spoorwegpad gaat vanaf de Haasdonkbaan tot het station van Beveren. De derde fase, met een prijskaartje van 1,13 miljoen euro, had normaal in september klaar moeten zijn, maar de werken hebben vertraging opgelopen. “Er waren problemen met de stabiliteit en ook een aantal technische zaken die nog aangepast moesten worden zoals het plaatsen van een duiker”, zegt schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V). “De afsluitingen zijn intussen geplaatst en deze maand moet het laatste stuk van het pad voorzien worden van een laag beton. We hopen dus dat het fietspad in de loop van december eindelijk kan opengesteld worden.”

Het resterende stuk fietssnelweg zal drie meter breed zijn en krijgt een dimbare ledverlichting. Dit wil zeggen dat de openbare verlichting standaard op 20 procent zal branden en pas 100 procent als er een fietser of wandelaar passeert. “De verlichting zal echter pas nadien worden geplaatst”, zegt Van Roeyen. “Eandis heeft de richtlijnen verandert waardoor er nu meer verlichtingspalen moeten geplaatst worden, namelijk om de 20 in plaats van 30 meter. De wachtleiding is door de aannemer wel geplaatst zodat het plaatsen van de verlichting niet teveel hinder zal veroorzaken.”