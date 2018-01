97 procent bobt tijdens 'Weekend zonder alcohol' 02u53 0

De politiezone Waasland-Noord heeft gisteren de resultaten bekend gemaakt van het 'Weekend zonder alcohol achter het stuur. Van vrijdag 12 tot maandag 15 januari werden op verschillende plaatsen en tijdstippen controles uitgevoerd. 97 procent van de gecontroleerde bestuurders was BOB. In totaal werden 183 bestuurders gecontroleerd. Vijf onder hen reden onder invloed van alcohol. Van vier bestuurders werd het rijbewijs voor drie uur ingehouden. Eén chauffeur is zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. Daarnaast schreef de politie ook nog twee processen-verbaal uit: één voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en één voor een niet geldig gekeurd voertuig. (PKM)