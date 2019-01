97% bobt tijdens ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’ Kristof Pieters

14 januari 2019

17u04 3 Beveren Afgelopen weekend nam de politiezone Waasland-Noord deel aan het ‘Weekend zonder alcohol achter het stuur’. Op verschillende plaatsen en tijdstippen werden tussen vrijdagavond en maandagochtend controles uitgevoerd. 97 procent van de gecontroleerde bestuurders was safe.

In totaal werden 212 bestuurders gecontroleerd. Twee chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Drie bestuurders waren hun rijbewijs kwijt voor zes uur. Bij een zesde bestuurder werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Deze bestuurder had tevoren ook reeds een bevel tot stoppen en een rood verkeerslicht genegeerd. Aangezien de man enige tijd later opnieuw aan het stuur van zijn voertuig werd aangetroffen, werd zijn voertuig in opdracht van het parket in beslag genomen.

Een andere bestuurder werd staande gehouden omdat hij met ongepaste snelheid door de bebouwde kom reed. Omdat hij niet beschikte over een geldig rijbewijs en geen geldige verzekering kon voorleggen, werd ook zijn voertuig in beslag genomen. Verder zijn nog drie bestuurders geverbaliseerd omdat ze hun veiligheidsgordel niet droegen.