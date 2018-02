95% klikt zich vast 12 februari 2018

De resultaten van de controleactie die de politie van zone Waasland-Noord woensdagnamiddag heeft gehouden op het dragen van de veiligheidsgordel, zijn bekend. Tijdens deze controle kregen de gecontroleerde personen ook de kans om het nut van de gordel aan de lijve te ondervinden in een crashtest. De crashtest simuleert een frontale botsing tegen 4km/u of 7 km/u. De politie controleerde 612 voertuigen. Slechts twaalf personen droegen hun gordel niet of fout. Ook het correct gebruik van kinderzitjes werd gecontroleerd. De politie stelde twee inbreuken vast. "We zijn heel blij met deze resultaten. Zij tonen aan dat de gordel stilaan de juiste reflex is geworden", zegt commissaris Marc De Jonghe, diensthoofd Verkeer. "Met een ritje in een crashtest, hopen we iedereen te overtuigen van het nut van de veiligheidsgordel. De gordel is van levensbelang, zelfs bij een lage snelheid." (PKM)