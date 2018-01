9 procent onder invloed 24 januari 2018

De verkeersdienst van politie Waasland-Noord heeft in de nacht van zaterdag op zondag op twee plaatsen in Beveren BOB-controles uitgevoerd. Bijna 9 procent van de gecontroleerde bestuurders had te veel op. 68 bestuurders werden gecontroleerd. Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol. Vier bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur. Twee andere bestuurders waren hun rijbewijs voor zes uur kwijt. Ook schreef de politie een bekeuring uit voor een niet gekeurd voertuig. (PKM)