Het Zeeuwsche Landschap heeft een excursie georganiseerd in het Verdronken Land van Saeftinghe. Verdeeld over drie groepen trokken ruim 80 natuurliefhebbers de schorren in om te genieten van het landschap, de overwinterende vogels en sterke verhalen. Gidsen van dienst waren Carla Van Dueren den Hollander, Dick Krabbendam en Dianne Raadhuis.











