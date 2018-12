76 miljoen voor mobiliteit in het Waasland Kristof Pieters

19 december 2018

18u55 11 Beveren De komende drie jaar zal er voor zo’n 76,3 miljoen euro geïnvesteerd worden in wegenwerken in de regio Waasland. De grootste hap gaat naar de aanleg van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas en de heraanleg van de doortocht van de N70 in Beveren.

Vlaams minister Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) heeft het Geïntegreerd Investeringsplan (GIP) voorgesteld, een lange lijst van investering in wegen. Dat plan bevat ook goed nieuws voor de mobiliteit in onze regio. “Meer dan 76,3 miljoen euro is rechtstreeks de komende 3 jaar toegewezen aan het Waasland en dat is goed nieuws voor projecten die al lang op zich lieten wachten”, zegt volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA).

21 miljoen euro is voorbehouden voor de aanleg van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas. Voor de realisatie van fietspaden naast de N450 in Melsele is 1.050.000 euro begroot. Nog eens 6 miljoen euro gaat naar de heraanleg van de doortocht van de N70 in Melsele. Voor de heraanleg van de N403 in Sint-Pauwels is 2.150.000 euro voorzien. Daar komt nog een half miljoen extra bij voor het uitvoeren van de noodzakelijke onteigeningen van voortuinstroken. De heraanleg van het kruispunt van de Hoogkamerstraat in Temse zal 1.875.000 euro kosten en voor de revisie en herstelling van de Scheldebrug is 3,9 miljoen vrijgemaakt. In Waasmunster staat de herinrichting van de N446 op het programma voor 4.200.000 euro. In Lokeren is er nog 400.000 euro voorzien voor wegenis langs de Durme. Tot slot staat er nog 2.250.000 euro in het plan voor de N470 in Hamme en de aansluiting op de N41 en 400.000 euro voor het fietspadproject op de N449 in Lochristi.