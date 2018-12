65-jarigen vieren feest Kristof Pieters

09 december 2018

De 65-jarigen van Verrebroek hebben een geslaagde reünie gehouden in feestzaal Hof van Keulen in Kallo. Het was intussen al 15 jaar geleden dat ze voor de eerste maal een reünie hielden. Dat gebeurde in 2003 naar aanleiding van hun vijftigste verjaardag. Met enkele rimpeltjes en grijze haren maar, kwamen de klasgenoten van toen opnieuw samen om herinneringen op te halen aan vroeger. Na afloop werd al meteen de afspraak gemaakt om dit keer geen 15 jaar te wachten voor een volgende reünie. Binnen vijf jaar willen ze opnieuw een samenkomst organiseren voor de 70ste verjaardag.