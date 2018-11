65-jarigen houden voor vijfde maal reünie Kristof Pieters

05 november 2018

10u00 3

In feestzaal Olympia vond een reünie plaats van de 65-jarigen uit Melsele. Alle dorpsgenoten, die geboren zijn in 1953 en in Melsele naar de lagere school gingen, kwamen samen voor een feestmaal. Het was al voor de vijfde keer dat er door de klas van 1953 een reünie georganiseerd werd. Ook op 40, 50 en 55 was er een geslaagde samenkomst. Maar liefst 56 klasgenoteng gingen dit keer op de uitnodiging in. De 65-jarigen zijn honkvast want 80 procent van hen woont nog steeds in de regio. Van de 190 meisjes en jongens die in Melsele naar de lagere school gingen, wonen er momenteel 61 procent in Groot-Beveren, waarvan nog steeds 41 procent in Melsele. Intussen is al een afspraak gemaakt voor de volgende bijeenkomst op 70-jarige leeftijd.