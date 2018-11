65-jarigen houden reünie in Hof van Keulen Kristof Pieters

28 november 2018

18u39 0

De 65-jarigen van Beveren zijn voor een vierde keer samengekomen voor een reünie. Met zo’n 100 mensen werd feest gevierd in Hof Van Keulen in Kallo. De eerste reünie dateert van 2003 toen de leeftijdsgenoten de kaap van 50 hadden gerond. Nu zijn ze 65 jaar geworden maar dat belette hen niet om tot 2 uur ’s nachts te feesten en dansen. Het organisatiecomité met Luc Heyrman, Rudi Morijaen, Gerda Van de Ven, Guido Vercauteren en Firmin Vermeiren heeft intussen 2023 al aangekruist in de agenda voor de volgende reünie.