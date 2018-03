62 kinderen op wachtlijst na inschrijvingen 300 OUDERS OVERNACHTEN AAN SCHOOLPOORT SINT-MAARTEN EN ATHENEUM KRISTOF PIETERS

19 maart 2018

02u26 0 Beveren Meer dan 300 ouders hebben zaterdagnacht doorgebracht aan de schoolpoort van Sint-Maarten en het Koninklijk Atheneum. Na de eerste inschrijvingsdag zaten beide scholen al met een wachtlijst. Het gemeentebestuur onderhandelt intussen met minister Crevits om het capaciteitstekort aan te pakken.

Na drie dagen kamperen aan de schoolpoort werd zaterdagochtend om klokslag 10 uur de eerste leerling ingeschreven aan de Sint-Maartenschool. Of het dat waard was? "We zagen niet meteen een alternatief", reageert de mama die als eerste woensdagochtend de wacht ging optrekken. "Mijn dochter Marie wil de plus-richting volgen met uitgebreide ondersteuning. Het is nu aan mijn dochter om er het beste van te maken."





Frietkot

Zo'n 200 ouders schoven mee aan sinds woensdag en lieten een wachtlijst vaststellen door een deurwaarder. Vrijdagnacht verkoos een meerderheid toch de nacht door te brengen in de turnzaal van de school. De ouders maakten het gezellig en lieten zelfs een frietkot aanrukken. Wendy Leblon uit Kieldrecht en Ann Maes uit Vrasene vonden het kamperen nog wel meevallen. "We kenden elkaar van vroeger, maar hebben intussen goed kunnen bijpraten. Het was eigenlijk best gezellig. Er zijn zelfs vriendschapsbanden gesmeed tussen de ouders, nu onze kinderen nog."





Kathy De Groep uit Burcht en Elissa Clerinx uit Beveren schoven zaterdagochtend als laatste in de rij aan. "Niet iedereen kan het zich veroorloven om hier te komen kamperen", reageren ze. "Ik werk voltijds en volg daarnaast nog avondschool", zegt Kathy. "Ik vind dit dan ook geen goed systeem. Gelukkig schuif ik aan voor de B-richting waar minder kandidaten voor zijn."





Bij het afsluiten van de eerste inschrijvingsdag klokt Sint-Maarten af op 300 ingeschreven leerlingen voor 1A met een wachtlijst van 40. Voor 1B werden 20 leerlingen ingeschreven en belandden er twee op de wachtlijst. Bij het Koninklijk Atheneum bleek het kamperen ook niet tevergeefs. Hier kwamen zaterdag 250 ouders langs. "1A zit intussen volledig vol en er staan nu 20 jongeren op de wachtlijst", zegt directeur Kathleen Thomassen. "We hebben enkel nog een paar plaatsen in onze nieuwe vestiging in Kruibeke. Al hopen we tegen het nieuwe schooljaar iedereen te kunnen plaatsen. Er zijn altijd ouders die hun kind inschrijven in meerdere scholen tegelijk en pas later een keuze maken."





Klascontainers

Burgemeester Marc Van de Vijver betreurt de kampeertoestanden en had intussen contact met het kabinet van minister van onderwijs Hilde Crevits. Die liet weten dat nog tot 1 april huursubsidies kunnen aangevraagd worden voor extra klascontainers. "Het schoolbestuur zal zich daar dinsdag over beraden", zegt Guido Kersschot, directeur van Sint-Maarten. "We willen niemand in de steek laten maar hebben nog maar net alle klascontainers ingeruild voor een nieuwbouw."