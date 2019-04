61-jarige man dood aangetroffen in weiland Kristof Pieters

12 april 2019

17u19 12 Beveren Op een weiland in de Appelstraat in Melsele is vrijdagochtend rond 4 uur het lichaam aangetroffen van een 61-jarige man. Voorlopig wijzen alle sporen op een natuurlijk overlijden.

Het slachtoffer (M.A.) woont bij zijn bejaarde ouders in de straat en was die avond naar het weiland getrokken voor de verzorging van zijn paarden. Toen hij uren later nog altijd niet terug was opgedoken, werd alarm geslagen. Zijn vader trof zijn lichaam aan op het weiland. De politie kwam ter plaatse en op vraag van het parket werd ook het labo in bijstand gevraagd. De man had een kleine hoofdwonde maar mogelijk is dat het gevolg van een val. Voorlopig zijn er alleszins geen sporen van kwaad opzet gevonden en wijst alles op een natuurlijk overlijden. Een lijkschouwing zal daarover nog uitsluitsel moeten brengen.