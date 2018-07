60.000 euro voor wegmarkeringen 30 juli 2018

De gemeente Beveren gaat ook komend jaar samenwerking met Interwaas voor het aanbrengen van wegmarkeringen en het reinigen van rioolkolken. Voor de wegmarkeringen betaalt de gemeente een bijdrage van 60.000 euro. Voor de rioolkolken is een prijs vastgesteld van 3,85 euro per reinigingsbeurt per rioolkolk. De prijs is hetzelfde als vorig jaar. De uitgave hiervan wordt geraamd op 120.000 euro. (PKM)