500 fakkels voor behoud van Doel en de polder Kristof Pieters

11 november 2018

10u52 0 Beveren In Doel organiseerde ‘De Derde Generatie’, de actiegroep van jongeren uit de polder, een fakkeltocht in en rondom het bedreigde Scheldedorp. Net zoals vorig jaar wandelden ruim 500 mensen mee in de stille optocht.

De deelnemers konden de fakkels op voorhand reserveren voor 5 euro, maar ook ter plaatse werden ruim voldoende fakkels voorzien voor zij die nog geen fakkel hadden. De fakkeltocht is bedoeld om de bewoners van het bedreigde gebied te verbinden en een hart onder de riem te steken. “In de fakkel ziet we een symbool van strijdvaardigheid. Een blijvend vuur dat brandt in het hart en de geest van de bewoners en sympathisanten”, klinkt het bij de Derde Generatie. Heel wat sympathisanten, familie en vrienden van het jongerencollectief wandelden mee om hen te steunen, maar er waren ook veel oud-Doelenaars. Er kwamen zelfs mensen uit Limburg en West-Vlaanderen afgezakt naar Doel om aan de fakkeltocht deel te nemen. Die vertrok en eindigde in ontmoetingscentrum ‘De Doolen’. Voor de start mocht dorpsdichter Geert Colpaert het gezelschap toespreken waarna de fakkels ontstoken werden en de 2,5 km lange tocht kon beginnen.